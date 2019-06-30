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Под Херсоном повесилась 9-летняя девочка

14:07, 30 июня 2019
Происшествия
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На Херсонщине повесился ребенок / Mediakritika.by

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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Вчера вечером в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь заперлась и не выходит, позвала мужа они взломали дверь и увидели свою дочь, повешанную на ручке двери», - рассказал он.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Херсонской области, трагедия произошла в одном из населенных пунктов Белозерского района.

Сейчас полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей. Также проверяют наличие у нее аккаунтов в социальных сетях.

Предварительная правовая квалификация происшествия – п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство” с пометкой самоубийство. Ведется следствие.

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Теги: #самоубийство#Херсонская область