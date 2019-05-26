В Киеве возле общежития НАУ произошла драка со стрельбой

Согласно предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет, правоохранители задержали одного из нападавших.

В Киеве возле общежития Национального авиационного университета произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Инцидент произошел поздно вечером 25 мая на улице Нежинская. Иностранец 1993 года рождения приехал к своим друзьям. Мужчина не дождался их и пошел обратно к своему автомобилю, но там заметил двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины нецензурно ругались, иностранец сделал им замечание и тогда на него напали неизвестные.

Мужчины начали бить иностранца, один из нападавших достал оружие и выстрелил вверх. На место происшествия вызвали милицию. Во время обыска они нашли два пистолета - пневматический и стартовый.

Сотрудники полиции решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье «Хулиганство». Согласно предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет, правоохранители задержали одного из нападавших.