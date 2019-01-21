Очевидец о катастрофе возле Керченского пролива: там творится что-то жуткое

Очевидцы сообщают, что на пожаре газовоза и судна погибли люди, на поверхность подняли 2 тела.

Матрос одного из судов, загоревшихся возле Керченского пролива, рассказал подробности аварии.

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По словам моряка, слова которого приводит Керч.ФМ, на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них, предположительно, "Маэстро" - газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно.

Сейчас горят оба судна. Людей спасают, кто может.

"Там творится что-то жуткое", – сказал матрос.

Очевидцы сообщают, что на пожаре газовоза и судна погибли люди, на поверхность подняли 2 тела, порядка 10 человек удалось спасти, предположительно, все граждане Турции и Индии. В поиске выживших задействованы порядка 17 судов. В районе катастрофы сильное течение.

Как сообщал УНИАН, два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.