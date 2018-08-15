У омбудсмена заявили о жестоком обращении с заключенными в Лукьяновском СИЗО

В одной из камер на 16 человек находились 17 заключенных, а один из осужденных заявил, что 30 дней ему не предоставляют возможность помыться.

Сотрудник Департамента реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявил в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» многочисленные факты ненадлежащего обращения с заключенными.

Как сообщает пресс-служба офиса омбудсмена, выявленные нарушения свидетельствуют о жестоком или унижающем достоинство обращении персоналом учреждения с заключенными и может быть расценено как пытки.

Отмечается, что нарушения были выявлены во время мониторингового визита в Киевское СИЗО.

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«В камере №185, которая рассчитана на содержание 16 человек, на время визита находились 17 заключенных, кровати которых расположены вплотную друг к другу, в результате чего у заключенных отсутствует личное пространство. Кроме того, в указанной камере не соблюдены уровень искусственного освещения, стены покрыты грибком, постельные принадлежности - грязные. В камерном помещении не установлен бачок с питьевой кипяченой водой, что предусмотрено соответствующей нормой, утвержденной приказом Министерства юстиции», - говорится в сообщении.

Также во время визита установлено, что в другой камере - №296 - на стенах есть плесень, отсутствует принудительная вентиляция помещения и отсутствует бачок с питьевой кипяченой водой.

«Осужденный жаловался также на то, что в течение 30 дней администрация учреждения не обеспечивает его право на мытье в бане», - отметила пресс-служба офиса уполномоченного.

При этом, работники учреждения объяснили, что заключенные самостоятельно обустраивают в камерах приспособления для мытья, поскольку помещение бани более года, как вышло из строя из-за затопления водой.

Вместе с тем, во время визита на территории учреждения между корпусом для содержания женщин, медицинской частью и корпусом для содержания несовершеннолетних представитель омбудсмена обнаружил огражденную свалку, откуда долго не вывозился мусор.

«В результате бездействия должностных лиц учреждения на территории ощущается невыносимый запах гнилых продуктов питания, а также угроза возникновения инфекционных заболеваний», - добавили в пресс-службе офиса омбудсмена.

Также сообщается, что еда из столовой учреждения в корпус для содержания осужденных доставляется в термосе, который в результате длительной эксплуатации пришел в негодное состояние.

«По результатам визита направлены письма реагирования в Министерство юстиции Украины и прокуратуру Киева», - заявили в Секретариате уполномоченного ВР.