На Сумщине пограничники задержали трех кубинцев, которые вплавь переплыли через реку с территории РФ в Украину

В Сумской области пограничники задержали трех граждан Республики Куба, которые незаконно вплавь переплыли через реку в Украину с территории Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, задержали нелегальных мигрантов 24 августа в Путивльском районе пограничники Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы в рамках проведения целевых профилактических мероприятий «Мигрант» и совместной специальной пограничной операции «Граница-2018» .

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«Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников информацию о возможной переправке через границу с территории России в Украину группы нелегальных мигрантов, пограничный наряд на автомобильной дороге между населенными пунктами Бруски и Бунякино выявил и задержал трех граждан Республики Куба. Иностранцы имели при себе паспорта граждан Республики Куба в виде ID-карточек. Предварительно установлено, что правонарушители незаконно попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, преодолев вплавь реку Сейм», - отмечается в сообщении.

В настоящее время правонарушители доставлены в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления всех необходимых административно-процессуальных документов. О данном факте проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы.