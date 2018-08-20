В Киеве неадекватная бабуля избила школьницу, а затем и ее отца (фото)

Пострадавшие написали заявление в полицию и засвидетельствовали побои.

В Оболонском районе Киева пожилая женщина напала на 11-летнюю девочку и на отца потерпевшей, пытавшегося урезонить неадекватную старушку.

Об этом сообщает "КиевОперативный".

"Пожилая женщина избила мою 11 летнюю дочь. По ул. Озерная, 22, Оболонского района. Мне позвонил муж байкер и сообщил об инциденте. Примчавшись на место я увидела разбитое лицо своей дочери, вызвала полицию и скорую. Эта женщина била мою дочь по лицу, голове и почкам. Повернувшись к мужу, увидела расцарапанную голову и шею", - рассказывает мать пострадавшей.

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Со слов женщины, ситуация такова: дети катались на роликах и скейтах. Ее дочь увидела лежащие на асфальте листы пенопласта, которые мешали детям кататься, подняла один и выкинула в мусор, подъехав за вторым листом, услышала крик другой женщины: "Беги! Она тебя будет бить!"

В этот момент, как рассказала мама, ее ребенка схватила за одежду пожилая, коротко стриженая, седая женщина.

"Эта женщина начала тащить мою дочь к мусорнику с криками: вынимай все что выкинула и положи на место. Моя дочь начала кричать: вы не имеете права меня хватать, отпустите. В следующее мгновение эта женщина с криками: слишком много знаешь о своих правах, начала бить мою дочь по лицу, голове и почкам. За мою дочь заступились люди, эта женщина прекратила избивать мою дочь, и окрикиваясь пошла присела на скамейку возле своего дома", - рассказала далее мать пострадавшей девочки.

Дети, которые катались вместе с девочкой, побежали звать ее отца. Прибежав на место, мужчина подошел к агрессивной старухе и спросил, как она посмела тронуть ребенка. В ответ пожилая женщина бросилась с кулаками и на него.

Пострадавшие написали заявление в полицию и засвидетельствовали побои. Судмедэкспертиза и установка личности нападавшей женщины продолжается.