Киберполиция проверяет интернет из-за массовых отравлений в школах

В последнее время в Украине распространились случаи массового отравления в школах - ЧП произошли в Харькове, Черкассах, Николаеве.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины проверяет социальные сети и интернет в целом по поводу призывов к использованию газовых баллончиков в школах.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента, передает "Радио Свобода". «Сейчас мы проводим мониторинг социальных сетей и интернета на обнаружение каких-либо призывов подобного типа. В случае выявления таких случаев мы передаем эту информацию до соответствующих служб в соответствии с их компетенцией», – рассказали в пресс-службе киберполиции.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая в общеобразовательной школе №3 города Харькова дети отравились газом, по предварительной информации это был перцовый баллончик.

Также 21 мая инцидент с отравлением школьников газом произошел в школе Николаева.

А 8 мая на территории школы №8 в Черкассах во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание учащиеся школы. Всего на линейке были 424 ученики, более 50 из них были госпитализированы вследствие отравления неизвестным веществом.