Облили зеленкой и фекалиями: директор Россотрудничества прокомментировал инцидент в Киеве (видео)

Глава Россотрудничества утверждает, что на выходе из подъезда на него напали сзади несколько человек.

Руководитель Россотрудничества Константин Воробьев, которого 9 мая в Киеве облили зеленкой и фекалиями, утверждает, что ему угрожали "более серьезной расправой".

По словам Воробьева, напавшие обещали большие неприятности, передает пропагандистский ресурс "РИА Новости".

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Глава Россотрудничества уверен, что нападавшие следили за ним и знали, когда нападать. Это произошло на выходе из подъезда. Он намерен обратиться в полицию, но не ждет "серьезной реакции".

"Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек <…> и облили нечистотами и зеленкой", - сообщил Воробьев.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Киеве активисты С14 облили зеленкой и грязью директора Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева. Отмечалось, что он является спонсором "Бессмертного полка" в столице и собирался идти на мероприятие.