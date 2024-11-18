Организаторы подготовили трейлер к юбилею.

Ежегодной премии награждения лучших видеоигр года The Game Awards исполняется 10 лет. В честь этого организаторы подготовили особый трейлер к ивенту.

В трейлере создатель серий игр Max Payne и Alan Wake Сэм Лэйк напомнил, как создаётся искусство:

"Когда у сотен людей есть одно и то же видение и они могут что-то построить из него, то они могут творить чудеса. Мы можем создавать искусство и даже нечто большее."

Также организаторы вспомнили все самые знаковые моменты церемоний последних лет: 10-минутную речь Кристофера Джаджа после получения награды за роль Кратоса, победу Baldur's Gate 3 и выступления Юсуфа Фареса.

Номинантов на The Game Awards 2024 объявят уже сегодня, 18 ноября. Сама церемония награждения пройдет в ночь на 13 декабря. Ивент проведёт бессменный ведущий TGA Джефф Кили. Он обещает, что в этом году церемония будет особенной.

Ранее организаторы The Game Awards заявили, что DLC, ремастеры и ремейки могут претендовать на все номинации, в том числе и на "игру года". Жюри в первую очередь оценивают творческую и техническую реализацию проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: