Проект обладает кодовым названием Odyssey.

В конце января Blizzard Entertainment анонсировала новую игру — симулятор выживания. Компания сделала это ради дополнительного набора сотрудников. При этом она не поделилась ни подробностями, ни названием проекта. Но зато недавно детали об игре поступили из другого источника — от редактора Windows Central и доверенного инсайдера Джеза Кордена. Информатор поделился сведениями о концепции симулятора выживания, стилистике и механиках.

Проект обладает кодовым названием Odyssey и будет традиционным представителем жанра. В нем сочетаются многопользовательские элементы, выживание, использование лука со стрелами и магия. Стилистика в игре описывается, как смесь Everwild и Fable Legends. Первая — это грядущая ММО от создателей Sea of Thieves, а вторая — отмененное кооперативное продолжение знаменитой ролевой серии.

По словам источников Кордена, проект выглядит хорошо и обладает сказочной атмосферой. В мире будут встречаться стимпанковые машины, но какова их роль, пока неизвестно. А еще одной механикой станет традиционный крафт. Все созданные предметы разрешат продавать, что намекает на экономические взаимодействия между пользователями.

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Самые известные проекты студии — World of Warcraft, Diablo и StarCraft. Сюда также можно добавить ККИ Hearthstone.

Компания не создавала новых вселенных со времен Overwatch 2016 года выпуска. Насколько удачным будет ее свежее видение, еще только предстоит выяснить.

Любопытно, что на англоязычном сайте Blizzard упоминается релиз грядущего симулятора выживания для "PC and console". То есть слово "консоль" присутствует в единственном числе. Это может быть ошибка, оборот речи или же подтверждение эксклюзивности Xbox. Официальные уточнения по поводу платформ пока не поступали.

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