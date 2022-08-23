В конце января Blizzard Entertainment анонсировала новую игру — симулятор выживания. Компания сделала это ради дополнительного набора сотрудников. При этом она не поделилась ни подробностями, ни названием проекта. Но зато недавно детали об игре поступили из другого источника — от редактора Windows Central и доверенного инсайдера Джеза Кордена. Информатор поделился сведениями о концепции симулятора выживания, стилистике и механиках.
Проект обладает кодовым названием Odyssey и будет традиционным представителем жанра. В нем сочетаются многопользовательские элементы, выживание, использование лука со стрелами и магия. Стилистика в игре описывается, как смесь Everwild и Fable Legends. Первая — это грядущая ММО от создателей Sea of Thieves, а вторая — отмененное кооперативное продолжение знаменитой ролевой серии.
По словам источников Кордена, проект выглядит хорошо и обладает сказочной атмосферой. В мире будут встречаться стимпанковые машины, но какова их роль, пока неизвестно. А еще одной механикой станет традиционный крафт. Все созданные предметы разрешат продавать, что намекает на экономические взаимодействия между пользователями.
Подробнее об играх Blizzard
- Самые известные проекты студии — World of Warcraft, Diablo и StarCraft. Сюда также можно добавить ККИ Hearthstone.
- Компания не создавала новых вселенных со времен Overwatch 2016 года выпуска. Насколько удачным будет ее свежее видение, еще только предстоит выяснить.
- Любопытно, что на англоязычном сайте Blizzard упоминается релиз грядущего симулятора выживания для "PC and console". То есть слово "консоль" присутствует в единственном числе. Это может быть ошибка, оборот речи или же подтверждение эксклюзивности Xbox. Официальные уточнения по поводу платформ пока не поступали.