Деталей проекта пока нет.

Студия Blizzard Entertainment, которая прославилась благодаря Warcraft, StarCraft и Diablo, анонсировала свежую игру. Это будет высокобюджетный симулятор выживания в полностью новой вселенной. Компания зовет специалистов присоединиться к созданию проекта. Судя по всему, именно ради вербовки кадров Blizzard рассказала о существовании игры.

В заявлении на официальном сайте студии сказано: "Компания Blizzard отправляется в новое путешествие. Наш путь лежит в совершенно неизведанную вселенную, в которой развернется действие новейшей игры в жанре симулятора выживания для ПК и консолей. Там нас ждут еще незнакомые герои, еще не рассказанные истории, еще не пройденные приключения и безграничные возможности. Каждой истории нужен рассказчик. Каждому миру — творцы. А что, если эта роль достанется вам?"

Читайте такжеРазработчики приняли 70-летнего игрока в World of Warcraft за бота и заблокировали егоПосле анонса руководитель Blizzard Майк Ибарра заявил, что наиграл в будущий симулятор выживания множество часов. Он восхищен видением команды и миром, который реализовывается в проекте. Сейчас студии нужны художники, технические инженеры и дизайнеры для производства грядущего блокбастера.

Подробнее об играх Blizzard

Самые известные проекты студии — World of Warcraft, Diablo и StarCraft. Сюда также можно добавить ККИ Hearthstone.

Компания не создавала новых вселенных со времен Overwatch 2016 года выпуска. Насколько удачным будет ее свежее видение, еще только предстоит выяснить.

Любопытно, что на англоязычном сайте Blizzard упоминается релиз грядущего симулятора выживания для "PC and console". То есть слово "консоль" присутствует в единственном числе. Это может быть ошибка, оборот речи или же подтверждение эксклюзивности Xbox. Официальные уточнения по поводу платформ пока не поступали.

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