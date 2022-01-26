Студия Blizzard Entertainment, которая прославилась благодаря Warcraft, StarCraft и Diablo, анонсировала свежую игру. Это будет высокобюджетный симулятор выживания в полностью новой вселенной. Компания зовет специалистов присоединиться к созданию проекта. Судя по всему, именно ради вербовки кадров Blizzard рассказала о существовании игры.
В заявлении на официальном сайте студии сказано: "Компания Blizzard отправляется в новое путешествие. Наш путь лежит в совершенно неизведанную вселенную, в которой развернется действие новейшей игры в жанре симулятора выживания для ПК и консолей. Там нас ждут еще незнакомые герои, еще не рассказанные истории, еще не пройденные приключения и безграничные возможности. Каждой истории нужен рассказчик. Каждому миру — творцы. А что, если эта роль достанется вам?"
Читайте такжеРазработчики приняли 70-летнего игрока в World of Warcraft за бота и заблокировали егоПосле анонса руководитель Blizzard Майк Ибарра заявил, что наиграл в будущий симулятор выживания множество часов. Он восхищен видением команды и миром, который реализовывается в проекте. Сейчас студии нужны художники, технические инженеры и дизайнеры для производства грядущего блокбастера.
Подробнее об играх Blizzard
- Самые известные проекты студии — World of Warcraft, Diablo и StarCraft. Сюда также можно добавить ККИ Hearthstone.
- Компания не создавала новых вселенных со времен Overwatch 2016 года выпуска. Насколько удачным будет ее свежее видение, еще только предстоит выяснить.
- Любопытно, что на англоязычном сайте Blizzard упоминается релиз грядущего симулятора выживания для "PC and console". То есть слово "консоль" присутствует в единственном числе. Это может быть ошибка, оборот речи или же подтверждение эксклюзивности Xbox. Официальные уточнения по поводу платформ пока не поступали.