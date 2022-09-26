На этой неделе что-то расскажут об игре.

Разработчики игр нередко устраивают интересные маркетинговые кампании. Здесь сразу вспоминается выпуск P.T., в которой спрятали трейлер отмененной Silent Hills. Похожий прием, только в меньших масштабах, решила использовать студия Striking Distance. Она запрятала в одном из недавних видео способ получить секретный тизер The Callisto Protocol, в котором присутствовала информация о важном анонсе 29 сентября.

Таинственный ролик попал к инсайдеру и журналисту Escapist Magazine Shinobi602. В одном из рекламных видео The Callisto Protocol он заметил телефонный номер. Репортер решил отправить на него сообщение и в ответ неожиданно получил секретный тизер.

Короткий ролик содержит кадры с полуразрушенной локацией. Судя по всему, это какая-то шахтерская колония под названием "Аркас". Эту теорию подтверждает лифт для спуска под землю и другие сооружения, которые можно заметить на видео.

Видео дня

Под конец тизера демонстрируется плакат с исчезнувшим персонажем и надпись: "Это ложь, помогите мне". А далее на экране возникает дата – 29 сентября. Вероятнее всего, в указанный день пользователей ждет анонс дополнения к The Callisto Protocol. Можно осторожно предположить, что в нем главный герой отправится в показанную локацию на поиски исчезнувшего персонажа.

В целом существование сюжетной добавки к хоррору давно не секрет. О ней сообщили еще в июне, а позже разработчики рассказали, что планируют поддерживать проект контентом в течение года.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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