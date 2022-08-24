Пользователями показали очень живучего врага.

В рамках церемонии открытия Gamescom — Opening Night Live 2022 — студия Striking Distance, в которую входят авторы Dead Space, показала новый геймплейный ролик The Callisto Protocol. На видео присутствуют сражения с врагами, скрытные убийства, а также динамический отрезок с падением в канализации.

Первые полторы минуты посвящены боям. Главный герой игры способен подкрадываться сзади и мгновенно убивать противников, что несвойственно для хорроров с элементами выживания. Он также может устранять врагов с помощью окружения. В свежей демонстрации сражение проходило в комнате с большим вращающимся механизмом. Протагонист использовал GRP, местный аналог гравитационной пушки, притягивал монстров, а затем запускал их в гигантское устройство. После этого противники мгновенно превращались в кровавую массу.

Один из врагов оказался особенно живучим. Главный герой не смог убить его с помощью нескольких выстрелов и ударов дубинкой. При этом монстр еще и применял регенерацию для восстановления оторванных кусков тела.

А во второй части ролика показывается падения протагониста в канализации. Он должен был маневрировать, чтобы не врезаться в столпы и проходить между лопастями больших вентиляторов. На видео главный герой не смог проскочить, и в этот момент демонстрируется новая анимация гибели. Протагониста прижимает к потолку и разрезает на две части.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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