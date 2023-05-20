Phantom Liberty выйдет до середины июля.

CD Projekt RED редко делится информацией о Phantom Liberty — сюжетном дополнении к Cyberpunk 2077. Однако недавно появилась информация, что добавка может выйти быстрее, чем все ожидают.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом SpaceSimGuy обратил внимание на заявления польских подкастеров Рока и Бориса. В последнем выпуске своей передачи на YouTube они рассказали, что разработка Phantom Liberty продвигается хорошо. Дополнение должно выйти в период с 8 июня, когда пройдет шоу Summer Game Fest, до начала июля.

По словам подкастеров, есть даже вероятность релиза наподобие Hi-Fi Rush. То есть добавку могут выпустить прямо после демонстрации на упомянутом мероприятии. А если этого не случится, то дольше месяца ждать не придется.

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В своих заявлениях Борис сослался на источники в CD Projekt RED и предыдущие утечки о выходе Phantom Liberty. Последние утратили актуальность, но разработка все равно не должна затянуться.

Подкастер также упомянул, что CDPR пригласила его поиграть в дополнение на Summer Game Fest. Это подтверждает как минимум частичную готовность к релизу. Кроме того, CD Projekt RED начала придерживаться другой маркетинговой стратегии. Она планирует интенсивно рекламировать продукт только в течение короткого срока перед запуском.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется выполнением поручений государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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