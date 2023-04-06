Ближе к релизу игра стала "тяжелее" на 25 Гбайт.

Respawn Entertainment и Electronic Arts опубликовали финальные системные требования Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order. Игра займет 155 Гбайт места на жестком диске.

В декабре разработчики уже публиковали минимальные и рекомендуемые параметры. И главным отличием в новой конфигурации стал как раз "вес". Для установки свежего экшена понадобится 155 Гбайт свободного места, а не 130 Гбайт, как было указано ранее. А еще теперь пользователям советуют использовать SSD при игре в Star Wars Jedi: Survivor.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1400 (4 ядра, 8 потоков);

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 155 Гбайт.

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X (4 ядра, 8 потоков);

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 155 Гбайт (SSD).

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи смогут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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