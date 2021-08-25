Акция стартует 26 августа в 20:00 по киевскому времени.

Завтра, 26 августа, в магазине цифровой дистрибуции Steam начнется бесплатная раздача шутера Battlefield V. начало акции в 20:00 по киевскому времени.

Об этом стало известно на сайте Steamdb. Издатель Electronic Arts на данный момент никак не подтвердил эту информацию.

Трейлер Battlefield V

Подробней про Battlefield V

Сюжет шутера Battlefield V разбит на небольшие главы, которые рассказывают истории о простых людях, попавших в суровые бои Второй Мировой войны.

В игре представлены несколько новых многопользовательских режимов, а мультиплеер поддерживает до 64 игроков.

Напомним, ранее издатель EA анонсировал Battlefield 2042 – новую часть франшизы, которая лишилась сюжетной кампании в пользу разнообразных многопользовательских режимов. Самый примечательный из них – это "Портал". В него войдут 7 карт из Battlefield 2042, а также 6 карт из ранних частей, среди которых Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 3. Здесь игроки получат возможность совмещать элементы различных эпох на одной карте, включая разные виды оружия и техники.

Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября.

Автор: Сергей Коршунов