Battlefield 2042 / фото EA

Сегодня в рамках онлайн-презентации компания Electronic Arts презентовала Battlefield 2042 – новую часть знаменитой франшизы шутеров.

Официальная дата выхода Battlefield 2042 – 22 октября.

Трейлер Battlefield 2042

Подробности Battlefield 2042 

  • Сюжет игры развернется в недалеком будущем вокруг противостояния США и России.
  • В игре будет как минимум 7 различных карт – от Южной Кореи (Сеул) до Египта.
  • Многопользовательские бои будут проходить в формате 64 на 64 игрока. Однако на консолях прошлого поколения, PS4 и Xbox One, будут доступны матчи только 32 на 32 человека. А сражения в таком случае будут проходить на урезанных картах.
  • Для помощи во время сражения можно призвать робо-собаку.
  • Помимо транспорта для перемещения можно использовать крюк-кошку и вингсьют.
Вингсьют / фото EA
  • Транспорт, оружие и гаджеты можно будет кастомизировать прямо во время боя.
  • В шутере будут как классические режимы ("Захват", "Прорыв"), так и новые. Один из них "Опасная зона" с природными катаклизмами – в трейлере можно было наблюдать торнадо.

Что касается персонажей, то в Battlefield 2042 будет четыре класса оперативников – каждый с уникальной специализацией. Каждый новый сезон разработчики будут добавлять по одному оперативнику.

Кадр из Battlefield 2042 / фото EA

Экипировку солдат также можно будет настроить индивидуально.

Кадр из Battlefield 2042 / фото EA

Как ранее сообщал издатель Electronic Arts, над Battlefield 2042 работают сразу четыре студии – DICE, DICE LA, EA Gothenburg и Criterion.

В магазине цифровой дистрибуции Steam уже появилась страница предстоящей игры.

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Автор: Сергей Коршунов