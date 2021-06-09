Релиз игры состоится 22 октября на всех платформах, однако на PS4 и Xbox One будет "урезанная версия".

Сегодня в рамках онлайн-презентации компания Electronic Arts презентовала Battlefield 2042 – новую часть знаменитой франшизы шутеров.

Официальная дата выхода Battlefield 2042 – 22 октября.

Трейлер Battlefield 2042

Подробности Battlefield 2042

Сюжет игры развернется в недалеком будущем вокруг противостояния США и России.

В игре будет как минимум 7 различных карт – от Южной Кореи (Сеул) до Египта.

Многопользовательские бои будут проходить в формате 64 на 64 игрока. Однако на консолях прошлого поколения, PS4 и Xbox One, будут доступны матчи только 32 на 32 человека. А сражения в таком случае будут проходить на урезанных картах.

Для помощи во время сражения можно призвать робо-собаку.

Помимо транспорта для перемещения можно использовать крюк-кошку и вингсьют.

Транспорт, оружие и гаджеты можно будет кастомизировать прямо во время боя.

В шутере будут как классические режимы ("Захват", "Прорыв"), так и новые. Один из них "Опасная зона" с природными катаклизмами – в трейлере можно было наблюдать торнадо.

Что касается персонажей, то в Battlefield 2042 будет четыре класса оперативников – каждый с уникальной специализацией. Каждый новый сезон разработчики будут добавлять по одному оперативнику.

Экипировку солдат также можно будет настроить индивидуально.

Как ранее сообщал издатель Electronic Arts, над Battlefield 2042 работают сразу четыре студии – DICE, DICE LA, EA Gothenburg и Criterion.

В магазине цифровой дистрибуции Steam уже появилась страница предстоящей игры.

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Автор: Сергей Коршунов