Забрать шутер о Второй мировой войне, "выживалку" Stranded Deep и гонки Wreckfest можно будет 4 мая.

Sony объявила список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса PlayStation Plus в мае. В подборку вошли шутер Battlefield V, симулятор выживания Stranded Deep и гонки Wreckfest. Получить все три тайтла можно будет уже 4 мая.

Об этом компания сообщила в блоге PlayStation.

Майская подборка игр для PS Plus

Battlefield V

Последняя на сегодня часть знаменитой серии шутеров. Сюжет Battlefield V разбит на небольшие главы, которые рассказывают истории о простых людях, попавших в суровые бои Второй Мировой войны. В игре представлены несколько новых многопользовательских режимов, а мультиплеер поддерживает до 64 игроков.

Stranded Deep

Действия Stranded Deep разворачиваются на острове в Тихом океане. Играть предстоит за человека, который выжил после крушения самолета. Герою нужно создавать инструменты из камней и палок, искать съедобные растения и ловить рыбу. Но помимо трудностей выживания, на острове полно и других опасностей.

Wreckfest

Автосимулятор в стиле гонок на выживание от создателей FlatOut. В игре основной режим с множеством испытаний, а также мультиплеер на 24 человека, где можно бросить вызов другим игрокам.

Wreckfest по подписке PS Plus достанется только пользователям консолей PlayStation 5.

Напомним, что до 4 мая подписчики могут забрать экшен про байкеров Days Gone, шутер Zombie Army 4: Dead War и платформер Oddworld: Soulstorm.

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Автор: Сергей Коршунов