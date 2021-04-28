Sony объявила список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса PlayStation Plus в мае. В подборку вошли шутер Battlefield V, симулятор выживания Stranded Deep и гонки Wreckfest. Получить все три тайтла можно будет уже 4 мая.
Об этом компания сообщила в блоге PlayStation.
Майская подборка игр для PS Plus
Battlefield V
Последняя на сегодня часть знаменитой серии шутеров. Сюжет Battlefield V разбит на небольшие главы, которые рассказывают истории о простых людях, попавших в суровые бои Второй Мировой войны. В игре представлены несколько новых многопользовательских режимов, а мультиплеер поддерживает до 64 игроков.
Stranded Deep
Действия Stranded Deep разворачиваются на острове в Тихом океане. Играть предстоит за человека, который выжил после крушения самолета. Герою нужно создавать инструменты из камней и палок, искать съедобные растения и ловить рыбу. Но помимо трудностей выживания, на острове полно и других опасностей.
Wreckfest
Автосимулятор в стиле гонок на выживание от создателей FlatOut. В игре основной режим с множеством испытаний, а также мультиплеер на 24 человека, где можно бросить вызов другим игрокам.
Wreckfest по подписке PS Plus достанется только пользователям консолей PlayStation 5.
Напомним, что до 4 мая подписчики могут забрать экшен про байкеров Days Gone, шутер Zombie Army 4: Dead War и платформер Oddworld: Soulstorm.