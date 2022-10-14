Проект оптимизировали под позапрошлое поколение видеокарт.

В последнее время разработчики все чаще публикуют системные требования своих будущих игр. Недавно минимальными параметрами, которые требуются для запуска Gotham Knights, неприятно удивила WB Games Montreal. А вот Firaxis Games наоборот порадовала пользователей. Она выложила системные требования Marvel's Midnight Suns, которые оказались весьма демократичными.

Перечни минимальных и рекомендованных параметров появились на странице игры в Steam. Для запуска проекта достаточно обладать "железом" 5-летней давности. А для комфортных развлечений нужна одна из флагманских видеокарт 10-й серии.

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64-бит);

процессор: AMD Ryzen 3-2200G или Intel Core i5-4430;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: AMD RX 470 или GeForce GTX 960 на 4 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 60 Гбайт

Рекомендованные требования

ОС: Windows 10 (64-бит);

процессор: AMD Ryzen 5-2600X или Intel Core i7-6700;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: AMD RX 5700 или GeForce GTX 1070;

DirectX: версии 12;

место на диске: 60 Гбайт.

Marvel’s Midnight Suns — основные подробности

Это пошаговая тактическая игра от разработчиков XCOM и Sid Meier's Civilization. В проекте рассказывается история противостояния команды Полночных солнц против демонической богини Лилит.

Пользователи смогут создать своего героя Охотника и настроить ему внешность. Это будет основной протагонист, однако в команде присутствуют и другие бойцы. Список включает Росомаху, Человека-паука, Блейда и так далее.

Сражения в проекте базируются на использовании навыков героев и комбинаций между ними. Разработчики пообещали реализовать высокую вариативность и тесное взаимодействие с окружением.

За пределами миссий пользователи будут проводить время на базе. Здесь можно общаться и улучшать отношения с членами команды.

Marvel’s Midnight Suns выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Дату выхода на PS4, Xbox One и Nintendo Switch объявят позже.

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