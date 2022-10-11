В ролике показали, как каждый из четырех главных героев по-своему сражается с врагами.

WB Games Montreal и Warner Bros. Interactive Entertainment продолжают готовить аудиторию к близкому выходу кооперативного экшена Gotham Knights. Разработчики опубликовали релизный кинематографический трейлер, в котором показали, как каждый из главных героев по-своему сражается с врагами.

На видео сначала показывается, как Робин бьется с противниками в недостроенном здании. Он использует свою палицу и зрелищно расправляется с тремя противниками. Затем в кадре появляется Бэтгерл, которая запускает свой мотоцикл в толпу врагов. А далее фокус внимания смещается на Красного Колпака и Найтвинга.

Параллельно закадровый голос описывает главных героев с использованием не самых лестных характеристик. В конце показывается, что это говорил дворецкий Брюса Уэйна Альфред. Он озвучивал мысли самых героев и постарался развеять сомнения четверки воспитанников Бэтмена.

Трейлер получился весьма стильным и даже драматичным. Особенно красиво выглядят переходы, когда во время переключения на другого персонажа камера сначала показывает глаз, а затем постепенно отдаляется.

Подробнее о Gotham Knights

Сюжет экшена рассказывает о союзниках Бэтмена — Робине, Найтвинге, Красном Колпаке и Бэтгерл. После гибели Брюса Уэйна они стали на защиту Готэма, а главными противниками команды будут члены тайной организации Суд Сов.

В Gotham Knights присутствует открытый мир с разнообразными активностями. Разработчики пообещали реализовать самую большую игровую версию Готэма.

Геймплей в проекте включает битвы, изучение мира и поиск экипировки. Героев можно прокачивать и усиливать за счет использования более качественного снаряжения.

В игре реализован кооперативный режим для двух человек. Пользователи даже смогут выбрать одинаковых персонажей.

Gotham Knights выйдет 25 октября 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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