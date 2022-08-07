Назим каким-то образом попал на крышу высокого здания.

На релизе The Elder Scrolls V: Skyrim была настоящим кладезем багов едва ли не на уровне с Cyberpunk 2077. Со временем многие ошибки исправили, однако они все еще присутствуют в игре. И часть из них приводят к забавным ситуациям. Это доказывает недавний пост на форуме Reddit от посетителя под псевдонимом Aldipxp. Пользователь обнаружил известного персонажа в очень нетипичном месте.

В качестве доказательства найденной ошибки игрок опубликовал снимок с экраном монитора. На изображении присутствует большой дом в Вайтране, а на его крыше каким-то образом оказался Назим. Этот надоедливый персонаж хорошо известен всем фанатам Skyrim, так как он бродит по улицам города и ко всем пристает.

Почему произошел описанный баг, точно неизвестно. Однако можно предположить, что причиной стала неправильная телепортация. Если NPC сбиваются со своих маршрутов, система перемещает их в нужное место. А в этом случае, видимо, произошла ошибка с координатами появления персонажа. В результате Назим оказался на крыше здания.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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