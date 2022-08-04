По словам Нейта Пуркипайла, сделать из The Elder Scrolls VI такую же легендарную RPG, как предыдущая часть серии — это слишком высокая планка.

The Elder Scrolls VI ждут миллионы фанатов по всему миру. Bethesda Game Studios анонсировала игру кратким роликом на Е3 2018 и с тех пор делилась мизерным количеством подробностей. Однако это не мешает поклонникам фантазировать и искать намеки на место действия грядущей экшен-RPG. Пользователи ждут, что TES VI будет исполнена как минимум на уровне предыдущей части серии — Skyrim. И для некоторых разработчиков такая планка кажется слишком высокой.

Об этом сообщил художник, специализирующийся на игровых мирах, Нейт Пуркипайл. Он работал над The Elder Scrolls V, а позже был ведущим художником по свету в Starfield.

"[Успех Skyrim] — это один из аспектов того, почему я стал независимым [разработчиком]. Некоторые люди говорят: "Я очень хочу поработать над The Elder Scrolls VI", но для меня это высокая планка. Я лучше буду заниматься своим делом", — сообщил Пуркипайл в интервью порталу Time Extension.

Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в конце июня заявил, что игра находится на стадии проектирования.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI разворачиваются в двух провинциях Тамриэля — Хаммерфелле и Хай Роке.

Дата релиза игры пока неизвестна. Но если опираться на производственный цикл Bethesda, то она появится лишь в 2025-м, а то и 2026 году.

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