Блогер слил всю основную информацию о проекте.

Похоже, автор YouTube-канала j0nathan оказался прав. Недавно он слил основные подробности, название и сроки релиза новой части Assassin's Creed. После этого издательство Ubisoft вынуждено анонсировало игру и объявило дату ее дебютного показа.

Продолжение знаменитой франшизы называется Assassin's Creed Mirage. Разработчики опубликовали ключевой рисунок проекта. На нем изображен главный герой Басим, который хорошо знаком всем фанатам AC Valhalla. Он прыгнул над толпой и подготовил струнный кинжал для убийства. А на заднем фоне присутствуют виды дальневосточного города эпохи раннего Средневековья.

Название и детали, показанные на рисунке, подтверждают, что все сведения j0nathan оказались правдивыми. А раз так, то пользователи могут узнать основные подробности игры до дебютного показа. Он состоится в рамках мероприятия Ubisoft Forward 10 сентября, начало в 22:00 по Киеву.

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Assassin's Creed Mirage: главные детали

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами. Пользователям покажут воровские будни Басима до его вступления в орден "Незримых".

Основным местом действия станет Багдад, однако будут и другие города. Концепция мира в игре отсылает к первой Assassin's Creed: пользователи смогут путешествовать между поселениями, разделенными пустыней.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса должны стать более отточенными.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения, а в его арсенал входит струнный кинжал для скрытного убийства противников.

Assassin's Creed Mirage выйдет в период с апреля по июнь 2023 года.

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