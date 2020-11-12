У некоторых пользователей новинка сломалась через сутки после покупки.

Владельцы Xbox Series X – консоли нового поколения от Microsoft начали жаловаться на неполадки. У одних устройство работает некорректно, а у других новинка ломается через сутки после покупки.

Пользователь Райан Виллоус в Твиттере опубликовал ролик, в котором продемонстрировал как шумит дисковод Xbox Series X.

My new @Xbox has now turned into a mechanic machine gun or a metronome.. great start to next gen! Never had any issues with Xbox at all before.. @XboxSupportpic.twitter.com/N85LjyHn0b — Ryan (@RWillows) November 10, 2020

"Мой новый Xbox превратился в механический пулемет или метроном… отличное начало следующего поколения! Раньше никогда не было проблем с Xbox", – написал Виллоус.

Пользователь из Британии под ником Arnie на форуме ResetEra поделился своими проблемами с новой консолью от Microsoft.

"10 ноября настроил мою Series X и начал играть в Gears, и скачивать кое-что из Game Pass. Все нормально работало. Утром 11-го я снова включил его, чтобы проверить, загрузились ли мои игры из Game Pass. Все нормально работало. Вечером 11-го прихожу с работы домой, иду включить приставку и ... ничего. Ни звука. Ни света. Ни питания", – написал Arnie.

По словам пользователя, он выполнил все действия, которые ему посоветовали в техподдержке Xbox – отличил консоль от питания на 10 минут, потом на час и на всю ночь. Но это не помогло. На следующий день владелец новинки от Microsoft с трудом связался с техподдержкой. Ему предоставили только общую информацию и направили на автоматическую линию поддержки. Там он помощи не получил. После Arnie оставил еще несколько заявок, но ситуация так и не разрешилась.

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К сожалению, это распространенная проблема на старте нового поколения консолей – есть небольшой процент бракованных устройств. Поэтому в комментариях люди посоветовали пользователю сдать Xbox Series X в ремонт или вернуть за него деньги.

Напомним, ранее в сети появились видео, на которых из Xbox Series X валит густой дым. Оказалось, что это пар от электронных сигарет. Microsoft призвала пользователей не пускать пар в консоли, чтобы там не накапливался конденсат, который может привести к поломке.

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Автор: Сергей Коршунов