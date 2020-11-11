Вчера первые пользователи получили Xbox Series X. Однако сегодня некоторые владельцы консоли нового поколения от Microsoft столкнулись с неисправностями. У одних устройство просто отказывается включаться, а у других – дымится.
Соответствующими роликами владельцы Series X начали делиться на форуме Reddit.
Если в случаях, когда консоль отказывается включаться после нажатия кнопки питания, это похоже на заводской брак. То в случае с густым дымом, который валит из вентиляционной решетки устройства – все неоднозначно. Многие пользователи в комментариях решили, что это не перегрев консоли. Ведь если бы там действительно что-то загорелось, то дым шел бы маленькой струйкой. Комментаторы предположили, что это фейк. Вероятней всего в консоль заранее положили что-то, что испускает такой густой дым или же пустили пар от электронной сигареты.
Запуск Xbox Series X
- Xbox Series X и ее младшая версия, Series S, поступила в продажу 10 ноября.
- В честь запуска компания Microsoft устроила масштабные представления по всему миру. В некоторых странах были установлены гигантские копии консоли с огромными экранами, на которых крутились трейлеры игр. Подробнее о старте Series X можно прочитать в нашем материале.