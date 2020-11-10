Microsoft установила гигантскую копию консоли в живописном ущелье в штате Вашингтон.

Сегодня, 10 ноября, стартовали продажи Xbox Series X и Series S – консолей нового поколения от Microsoft. В честь запуска компания устроила различные представления во многих странах мира.

Первой страной, где вышел Series X/S стала Новая Зеландия. Microsoft провела праздничное событие в городе Квинстаун. На фоне горного хребта Ремаркаблс компания установила большую плавучую платформу с экранами в виде Xbox Series X. На ней транслировались промо-материалы консоли и трейлеры игр, таких как Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2, Sea of Thieves и Gears Tactics.

Похожая акция была в США. В штате Вашингтон в природном амфитеатре Гордж была установлена 12-метровая реплика консоли с экранами по бокам. На экраны транслировались произведения различных художников, обыгрывая слоган Xbox – Power Your Dreams.

Полная презентация Xbox Series X в Новой Зеландии

Также в этой трансляции, как в роликах запуска из других стран, можно было заметить необычные глифы – символы, которые должны разгадать фанаты. В честь запуска нового поколения Microsoft устроила масштабный конкурс:

Поклонникам компании нужно смотреть записи праздничного запуска Xbox Series X и искать в роликах глифы. Всего их 7.

Когда все 7 символов найдены, их нужно расшифровать, решить анаграмму и понять ключевое слово.

Первые 50 человек, которые напишут в Твиттере правильный ответ, смогут принять участие в розыгрыше призов от Xbox.

Времени на решение задачи у игроков мало, ивент закончится уже 11 ноября.

Помимо конкурса Xbox также запустила благотворительную акцию совместно с Дуэйном "Скалой" Джонсоном. Бывший рестлер и звезда Голливуда совместно с Биллом Гейтсом в свое время представлял самую первую консоль компании. Теперь же, на запуске Series X Дуэйн Джонсон пообещал отправить именные консоли с его автографом в 20 детских больниц.

Дуэйн Джонсон и Xbox Series X

Запуск Xbox Series X:

Сегодня Microsoft выпустила две модели консолей нового поколения. Старшая и более мощная Xbox Series X, а также младшая – Xbox Series S.

Из-за ажиотажа в США не все, кто оформил предзаказ, смогли получить свои консоли в день выхода. Крупнейший интернет-магазин Amazon разослал своим клиентам сообщения, что ожидает новых поставок Series X в конце ноября и в декабре.

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Автор: Сергей Коршунов