Компания Microsoft опубликовала дебютный трейлер, в котором представила Xbox Series S – младшую и более дешевую версию своей консоли нового поколения. Также компания назвала официальную дату старта продаж Series S.
Трейлер Xbox Series S
Цена Xbox Series S
Xbox Series S поступит в продажу 10 ноября и будет стоить $299 для США и 299 евро для Европейского рынка. Эта цена совпала с цифрами, которые днем ранее называл инсайдер Брэд Самс. Он также сообщил, что старшая модель, Xbox Series X будет стоить $499. Однако Microsoft на данный момент не подтвердила эту информацию.
Что уже известно про Xbox Series S
- Xbox Series S – это младшая версия Xbox Series X – консоли нового поколения от Microsoft.
- Series S на 60% меньше, чем Series X;
- Консоль рассчитана на воспроизведение игр в разрешении 1440p и фреймрейтом до 120 кадров в секунду;
- Series S поддерживает видео в разрешении 4К;
- Может апскейлить игры до разрешения 4К;
- Консоль будет поддерживать технологию Variable Rate Shading;
- В младшей консоли будет низкая задержка управления;
- Консоль будет поддерживать технологию трассировки лучей;
- В Xbox Series S установлен кастомный накопитель NVMe SSD на 512 ГБ с поддержкой Xbox Velocity Architecture;
- В Series S отсутствует привод – это полностью цифровая консоль;
Напомним, официально дизайн Xbox Series S был показан 8 сентября. Изображение консоли на своей странице в Twitter опубликовал инсайдер Брэд Самс. В тот же день Microsoft подтвердила эту информацию и официально представила Series S.