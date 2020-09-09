Младшая консоль нового поколения от Microsoft поступит в продажу 10 ноября.

Компания Microsoft опубликовала дебютный трейлер, в котором представила Xbox Series S – младшую и более дешевую версию своей консоли нового поколения. Также компания назвала официальную дату старта продаж Series S.

Трейлер Xbox Series S

Цена Xbox Series S

Xbox Series S поступит в продажу 10 ноября и будет стоить $299 для США и 299 евро для Европейского рынка. Эта цена совпала с цифрами, которые днем ранее называл инсайдер Брэд Самс. Он также сообщил, что старшая модель, Xbox Series X будет стоить $499. Однако Microsoft на данный момент не подтвердила эту информацию.

Что уже известно про Xbox Series S

Xbox Series S – это младшая версия Xbox Series X – консоли нового поколения от Microsoft.

Series S на 60% меньше, чем Series X;

Консоль рассчитана на воспроизведение игр в разрешении 1440p и фреймрейтом до 120 кадров в секунду;

Series S поддерживает видео в разрешении 4К;

Может апскейлить игры до разрешения 4К;

Консоль будет поддерживать технологию Variable Rate Shading;

В младшей консоли будет низкая задержка управления;

Консоль будет поддерживать технологию трассировки лучей;

В Xbox Series S установлен кастомный накопитель NVMe SSD на 512 ГБ с поддержкой Xbox Velocity Architecture;

В Series S отсутствует привод – это полностью цифровая консоль;

Напомним, официально дизайн Xbox Series S был показан 8 сентября. Изображение консоли на своей странице в Twitter опубликовал инсайдер Брэд Самс. В тот же день Microsoft подтвердила эту информацию и официально представила Series S.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов