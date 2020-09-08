Microsoft подтвердила утечку и объявила официальную цену консоли – $299.

В сети появилось фото младшей версии консоли нового поколения от Microsoft – Xbox Series S. Она меньше более мощной версии – Xbox Series X, а также существенно отличается по внешнему виду.

Автором утечки стал редактор IT-издания BWW Media Group Брэд Самс. Он опубликовал изображение консоли на своей станице в Twitter и на своем YouTube-канале.

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Самс отметил, что хоть на его изображении и написана цена в $299, р реальности она может отличаться, так как Microsoft еще не объявляли официальную стоимость консолей нового поколения.

"Цена может измениться, но дизайн консоли поменяться не должен," – подчеркнул Самс.

Вскоре после этого другой инсайдер под ником WalkingCat опубликовал отрывок из еще не опубликованного рекламного ролика Microsoft, где компания демонстрирует дизайн Xbox Series S.

На обе утечки уже отреагировал Xbox. На своей странице в Twitter компания опубликовала следующее фото:

Microsoft подтвердила информацию о Xbox Series S

Однако всего через час после утечки Microsoft на странице Xbox в Twitter официально подтвердила информацию про Xbox Series S. Компания также отметила, что стоимость устройства составит $299.

Что такое Xbox Series S

Xbox Series S – это младшая версия консоли Xbox Series X. Она рассчитана на воспроизведение игр в разрешении 1080p. Устройство оснастят GPU производительностью 4 терафлопса. В то время как у Xbox Series X – 12 терафлопс. А в улучшенной версии текущей консоли – Xbox One X – 6 терафлопс.

Xbox Series S выполнен в белом цвете. А благодаря большому круглому вентиляционному отверстию внешне консоль похожа на старый радиоприемник.

У Xbox Series S отсутствует привод для Blu-Ray дисков. Это подтвердил портал Windows Central, добавив, что официальная презентация консоли состоится уже в этом месяце.

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Автор: Сергей Коршунов