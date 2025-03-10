Устройство вряд ли появится в 2026 году. Скорее всего, это случится в 2027-м.

Известный инсайдер и журналист Windows Central Джез Корден поделился интересной информацией о новом поколении Xbox. Вместо традиционной консоли нас может ждать что-то вроде мини-ПК под Windows, но с оболочкой, которая позволит с комфортом использовать девайсом в паре с телевизором.

Основное отличие от обычного компьютера в том, что в новом Xbox будет фиксированный набор железа, который позволит разработчикам игр делать проекты сразу на Windows с оглядкой на консоль. Предполагается, что это позволит сократить время на оптимизацию.

Вероятно, Microsoft смотрит на успех Steam Deck, портативного ПК, который также можно подключить к телевизору через док-станцию. Сегодня люди ищут более универсальный игровой опыт, который Xbox надеялась предоставить с помощью Game Pass за пределами своего оборудования.

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Ранее была информация, что Microsoft может позволить выпуск устройств под брендом Xbox сторонним корпорациями вроде MSI или ASUS, но с логотипом "Xbox" на корпусе. Это может оказаться правдой, учитывая последние слова Кордена.

Журналист также развеял слухи о том, что следующий Xbox может выйти уже в 2026 году. Скорее всего, релиз случится в 2027-м.

Напомним, что до конца 2025 года на рынке появится Switch 2. Консоль стала крупнее, Joy-Con теперь крепятся с помощью магнитов, также подтверждена обратная совместимость с играми для Switch. Больше подробностей должны рассказать на ближайшей Nintendo Direct – мероприятие пройдет 2 апреля.

По слухам, Sony объединились c AMD для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто устройство для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

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