Если слухи верны, то в 2026 году выйдет две новые консоли Xbox, одной из которых станет "портативка".

Ходят слухи, что Microsoft работает над портативной Xbox к 25-летию консоли, но у энтузиаста с ником Redherring32 уже сейчас есть такое устройство. Правда, оно не отличается высокой производительностью. На это обратил внимание портал Tom's Hardware.

Это не эмуляция и не портативка на базе ПК. В основе устройства лежит материнская плата оригинального Xbox 2001. Чтобы уместить плату в относительно компактный корпус, ее пришлось разрезать на несколько частей, а затем соединить нужные контакты. Это привычный способ изготовления портативок на базе полноценных устройств.

По словам пользователя, на модификацию печатной платы ушло более четырех месяцев. В Tom's Hardware отметили, что эта модификация является одной из самых амбициозных, которые когда-либо видело сообщество Xbox, и первым прямым преобразованием Xbox в портативную консоль.

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Сама консоль обзавелась 9-дюймовым 480p экраном, четырьмя аккумуляторами формата 21700, проводной зарядкой на 100 Вт через USB-C и поддержкой Wi-Fi 6. Чтобы снабдить Xbox новыми возможностями, пришлось спроектировать и изготовить 12 специальных печатных плат.

С точки зрения геймплея, портативная версия Xbox практически не отличается от обычной версии, за исключением того, что элементы управления встроены прямо в устройство. В ближайшие недели автор проекта планирует выложить все исходники, чтобы сделать себе портативную Xbox мог каждый желающий.

По инсайдерским данным, Microsoft выпустит новый Xbox и портативного конкурента Steam Deck в 2026 году. Релиз будет приурочен к 25-летию Xbox и главной игровой франшизы бренда – Halo. Точная дата, на которую выпадает годовщина – 15 ноября 2026 года.

Если слухи подтвердятся, то Xbox нового поколения выйдет на год-два раньше за PS6, который ожидается не раньше 2027-го. Издатель пытается повторить стратегию, которую он применял с Xbox 360, выпустив консоль на год раньше PlayStation 3. Это сделало Xbox 360 самой продаваемой консолью Microsoft за всю историю существования игрового подразделения.

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