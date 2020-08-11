Глава Xbox даст интервью в игре Animal Crossing: New Horizons

Выпуск шоу Animal Talking с Филом Спенсером запланирован на 12 августа.

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер даст интервью в онлайн-шоу Animal Talking, которое проводится в игре Animal Crossing: New Horizons.

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Ведущим шоу выступает журналист и сценарист Гэри Уитта. Выпуск со Спенсером запланирован на 12 августа.

Помимо главы Xbox в предстоящем выпуске Animal Talking появятся певица Лиза Лоб и актер Дилан Спроус.

Что такое Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons - симулятор жизни, разработанный Nintendo EPD и изданный Nintendo для гибридной консоли Nintendo Switch 20 марта 2020 года. Игровой процесс протекает на необитаемом острове. Игрок берет на себя роль настраиваемого жителя-человека, прибывающего на остров после покупки пакета услуг у Тома Нука. Исследуя остров в реальном времени, игрок может делать это любым удобным ему способом, собирая и обрабатывая предметы, ловя насекомых и рыбу, и превращая необитаемый остров в город с антропоморфными животными.

Ток-шоу Animal Talking появилось в игре Animal Crossing: New Horizons в апреле 2020 года. Его создал бывший главный редактор игрового издания PC Gamer и сценарист фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" Гэри Уитта.

Ранее в эфире онлайн-шоу появлялся британский певец Стинг, который представил на шоу новую версию своей песни Don't Stand So Close To Me, а также актеры Дэнни Трехо и Элайджа Вуд.

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