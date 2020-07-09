Релиз игры состоится на ПК и консолях текущего поколения.

Аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds выйдет 18 сентября на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и Google Stadia.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил издатель игры, компания 2K.

Трейлер WWE 2K Battlegrounds

По словам компании, в WWE 2K Battlegrounds будет 70 легендарных бойцов WWE, включая Дуэйна «Скалу» Джонсона и Джона Сину. Некоторых звезд реслинга можно будет получить сразу в улучшенном издании игры. Кроме того, в Battleground будет сюжетная кампания с приключениями семи начинающих бойцов реслинга. В процессе игры пользователи смогут разблокировать новые арены.

В WWE 2K Battlegrounds будет несколько игровых режимов, включая Exhibition с поединками до четырех игроков в онлайне или по локальной сети, а также King of the Battleground, где победит тот боец, который последним покинет ринг.

Геймплей WWE 2K Battlegrounds

Разработкой WWE 2K Battlegrounds занимается студия Saber Interactive, которая делала подобный аркадный спин-офф для серии NBA 2K. Игра будет выполнена в нереалистичном стиле с гиперболизированными приемами и экзотическими аренами.

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