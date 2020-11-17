Разработчики проведут трансляцию, где раздадут призы и поделятся планами на следующий год.

Компания Wargaming проведет трансляцию "Стрим года", в рамках которой состоится анонс ярких новинок, новой техники и изменений в игровых режимах командной многопользовательской игры World of Tanks. Мероприятие пройдет 12 ноября.

Трансляция, на которой поклонникам расскажут о планах разработчиков на 2021 год, пройдет на платформе WGWATCH.TV, сообщили в Wargaming.

"В этом году из-за сложившейся ситуации мы вынуждены полностью перевести "Стрим года" в онлайн-режим. Но для нас это очередной вызов, и мы постараемся сделать так, чтобы это мероприятие стало запоминающимся и особенно ярким. Поэтому приглашаем всех игроков присоединиться к нам 12 декабря, будет очень круто и интересно!", — говорит паблишинг-директор World of Tanks Юрий Курявый.

В дополнение к анонсам на мероприятии пройдут зрелищные состязания во время шоу-матча "Стальной охотник" – известные "танковые" блогеры будут сражаться между собой взводами.

Кроме того, разработчики пообещали, что зрителей "Стрима года" ждут конкурсы и сюрпризы, а также возможность принять участие в личном зачете онлайн и выиграть ценные подарки.

Напомним, в этом году World of Tanks исполнилось 10 лет. За это время в игре зарегистрировалось более 160 млн человек.

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Автор: Сергей Коршунов