За 10 лет в World of Tanks сыграло 160 миллионов человек

В честь юбилея игроки могут узнать статистику своих сражений.

Неделю назад, 12 августа, командной многопользовательской онлайн-игре World of Tanks исполнилось 10 лет. В честь этого события разработчики запустили ивент, в рамках которого пользователи могут получить статистику своих достижений в игре.

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Как сообщили в студии Wargaming, получить свою статистику игроки могут на специальной странице акции.

"Те, кто был с игрой долгие годы, провел за это время тысячи боев и накопил множество интересных историй, смогут найти здесь свои главные достижения и поделиться ими в своих социальных сетях", – отметили в Wargaming.

В честь юбилея компания поделилась собственными главными достижениями:

За 10 лет в World of Tanks зарегистрировались 160 миллионов человек;

Пользователи провели около 5,8 миллиарда сражений – точную цифру не назвали, поскольку количество боев все время увеличивается;

Более 600 машин, принадлежащих 11 нациям добавлены в игру за 10 лет;

За все время игроками было получено суммарно 55,5 миллиарда наград;

За 10 лет World of Tanks получил 4 статуэтки Golden Joystick – крупнейшей церемонии награждения компьютерных игр;

С 2010 по 2020 год для игры вышло более 80 крупных обновлений;

В сумме для старой и новой графической версии игры было создано более 8 тысяч визуальных эффектов. Как отметили разработчики, это в три раза больше, чем использовалось в фильме "Мстители. Финал";

В World of Tanks используется более 50 тысяч звуковых эффектов, включая звуки танков и интерфейса, озвучку и 200 саундтреков;

Всего над World of Tanks работает 1 тысяча человек в различных офисах Wargaming, включая студию в Киеве;

Компания Wargaming забрендировала 2 самолета – Boeing 747-300 и Embraer 195, которые совершили уже более 2,8 тысячи полетов и перевезли почти 350 тысяч пассажиров в различные уголки планеты.

Кроме того, в Wargaming также рассказали об украинских игроках. Согласно данным разработчиков, 56% украинских пользователей World of Tanks играет в игру более 6 лет.

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Автор: Сергей Коршунов