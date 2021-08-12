Wargaming также добавит в игру новую карту с саундтреком от композитора Silent Hill.

Одной из самых популярных в Украине игр, командой ММО World of Tanks исполняется 11 лет. В рамках празднования годовщины разработчики подготовили новое обновление игры и подарки для пользователей.

С 12 по 22 августа, зайдя в World of Tanks, любой игрок получит Т-34 с Л-11 – советский средний премиум-танк IV уровня с обученным на 100% экипажем и слотом в ангаре, сообщили в Wargaming.

"На наш 11-й день рождения мы приготовили праздничное событие и крутые подарки. Ждем в гости и новых, и старых игроков", – рассказал глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

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С патчем 1.14 в игре появилась новая ветка танков Чехословакии – начиная со среднего танка VI уровня Škoda T 25 и заканчивая машинами с уникальными способностями. Каждый из таких танков даст игроку выбор между двумя топовыми орудиями с одинаковыми характеристиками, одно из которых оснащено барабаном заряжания на два снаряда.

Кроме того в WoT добавили новую карту под названием "Старая гавань". Она доступна в режиме случайных боев. При ее создании разработчики вдохновлялись Японией 1960-х годов, а работа над саундтреком локации велась звуковой командой World of Tanks совместно со знаменитым композитором Акирой Ямаокой, известным по серии Silent Hill.

Напоследок разработчики подготовили новый режим "Топография". Он поможет "танкистам" прокачать свое знание игровых карт и повысить тактическую грамотность.

Автор: Сергей Коршунов