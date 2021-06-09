Wargaming поделилась статистикой за 7 лет существования мобильной версии танковой ММО и анонсировала новую ветку техники.

В честь 7-летия World of Tanks Blitz в мобильной версии танковой ММО улучшат графику и добавят ветку американской тяжелой техники.

Как сообщили в Wargaming, за все годы существования WoT Blitz игру на разных платформах скачали более 170 миллионов раз. А Украина вошла в топ-5 стран мира по количеству загрузок. Также в компании поделились подробностями грядущего масштабного обновления игры.

«В World of Tanks Blitz есть хорошая традиция – выпускать важные обновления и проводить особые события в канун своего дня рождения. В этот раз мы порадуем геймеров улучшенной графикой, которая сделает игру более реалистичной без снижения технических показателей, а также добавим новую ветку американских "тяжей" с необычной механикой», — рассказал продакт-директор World of Tanks Blitz Андрей Рябовол.

Все обновления станут доступны в World of Tanks Blitz с патчем 8.0.

Улучшение графики

Разработчики утверждают, что с обновлением 8.0 в WoT Blitz существенно улучшится графика. Все материалы приобретут более реалистичную фактуру, а некоторые 3D модели танков похорошеют. При контакте с грязью или снегом танк останется грязным или заснеженным. А при погружении в воду машина станет не только чистой, но и мокрой.

Новая ветка американских тяжелых танков

Новая ветка американских тяжелых танков включает в себя машины с VII по X уровень, созданных по проектам техники разработанной исследовательской программой армии США середины XX века. Помимо отличных углов вертикальной наводки и крепкой башни, некоторые «американцы» IX и X уровней получат «аварийную гусеницу», благодаря чему их будет крайне трудно обездвижить.

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Начиная с IX уровня обладатели американских «тяжей» смогут выбрать одно из двух орудий с барабаном на 2 или 3 снаряда. Одно орудие отличается более высоким разовым уроном и меньшим интервалом между выстрелами. Второе – меньшим временем перезарядки барабана, а также большой точностью и бронепробитием.

Разработчики подчеркнули, что в честь юбилея Wot Blitz ангар в игре на время превратится в парк аттракционов «Блицленд». В нем посетители смогут выиграть уникальные танки, среди которых Kunze Panzer VII уровня и другая техника.

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Автор: Сергей Коршунов