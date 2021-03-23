Так разработчики отпраздновали возвращение в игру режима "Гравитация" и других интересных ивентов.

Авторы популярной командной ММО World of Tanks Blitz анонсировали возвращение в игру режимов "Выживание" и "Гравитация", а также операции "Красная планета" с новым танком "Эксплорер". В честь этого разработчики запустили в стратосферу миниатюрную копию модифицированного среднего танка Cromwell B.

Копия в масштабе 1:32 пролетела над землей на высоте 24 км и успешно приземлилась. Студия опубликовала видеоотчет полета на своем YouTube-канале.

Создатели World of Tanks Blitz запустили танк в космос

Точно такой же танк в игре получат участники операции "Красная планета". Она пройдет в World of Tanks Blitz с 1 по 30 апреля. Кроме того, пользователей ждет ряд других активностей:

С 26 марта по 5 апреля пройдет событие под названием "Звезды сошлись!", в котором игроки смогут получить уникальные награды в обмен на накопленные ресурсы.

С 31 марта в WoT Blitz появится режим "Выживание". Он будет доступен до 4 апреля.

С 9 по 16 апреля игроки смогут принять участие в ивенте "Цель: Sheridan Ракетный", где можно будет получить танк Sheridan с управляемыми ракетами.

С 12 по 18 апреля в World of Tanks Blitz вернется режим "Гравитация", в котором у танков появится новая способность: подпрыгивать и продолжать бой с воздуха.

"Апрель – традиционно "космический" месяц в World of Tanks Blitz. В этот период мы приглашаем игроков выйти за земные пределы и с головой окунуться в межпланетные приключения", – отмечает паблишинг-продакт-директор World of Tanks Blitz Наталия Першиц.

Больше подробностей о предстоящих ивентах в World of Tanks Blitz разработчики сообщат на онлайн-трансляции. Она пройдет сегодня, 23 марта, в 18:00 на официальном YouTube-канале студии.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов