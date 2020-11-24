Помимо внутриигровых наград авторы начислят игрокам в сумме более 168 тысяч лет премиум-аккаунта.

Компания Wargaming запускает акцию "Заслуженная награда", в рамках которой 160 миллионов пользователей командной ММО-игры World of Tanks, включая 8 миллионов украинских геймеров, получат подарки.

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Внутриигровые награды "танкисты" получат пропорционально проведенному времени в игре. Чем раньше зарегистрировался пользователь, тем больше приятных подарков появится у него в ангаре, сообщили в Wargaming.

Раздача подарков начнется с 26 ноября для всех, кто зайдет в World of Tanks.

Среди подарков будут:

Кредиты;

Медали;

Элементы кастомизации;

Уникальные декали и стили;

Новый американский легкий танк VI уровня M24E2 Super Chaffee;

Новичкам тоже достанутся бонусы. Всем, кто зарегистрируется в World of Tanks до 26 ноября дадут дни премиум-аккаунта, пятикратные бонусы к опыту и особый праздничный подарок.

"Заслуженная награда — наш способ сказать спасибо игрокам за то, что они с нами все это время. В этом году мы вручим игрокам миллионы танков, а также начислим им 168 539 лет премиум-аккаунта, чтобы они могли зарабатывать больше опыта и кредитов после каждого боя", — говорит глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

Разработчики рассказали, что из 8 миллионов украинских пользователей 56% играют в World of Tanks уже более 5 лет.

Напомним, в этом году игре World of Tanks исполнилось 10 лет. В следующем месяце, 12 декабря, разработчики проведут "Стрим года", где состоится анонс ярких новинок, новой техники и планов на 2021 год.

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Автор: Сергей Коршунов