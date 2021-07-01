Вторая часть анимационной ленты выйдет 31 августа.

Кинокомпания Warner Bros. Animation презентовала дебютный трейлер новой части мультфильма по мотивам игры Mortal Kombat. Лента под названием Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms выйдет 31 августа.

Первый трейлер был опубликован на YouTube-канале IGN.

Трейлер Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

О сюжете Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

Действия Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms начинаются сразу после событий предыдущего анимационного фильма, вышедшего в прошлом году. По сюжету Шао Кан вынуждает Рейдена и его бойцов принять участие в новом турнире, где будет решена судьба миров.

В то же время Скорпион пытается предотвратить воскрешение Единой Сущности, которая может положить конец всей вселенной.

Предыдущим мультфильм, под названием Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge вышел в апреле 2020 года и был тепло встречен фанатами серии. Прочитать наш обзор анимационной ленты можно здесь.

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Автор: Сергей Коршунов