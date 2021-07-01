Кадр из трейлера новой экранизации / скриншот
Кинокомпания Warner Bros. Animation презентовала дебютный трейлер новой части мультфильма по мотивам игры Mortal Kombat. Лента под названием Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms выйдет 31 августа.
Первый трейлер был опубликован на YouTube-канале IGN.
Трейлер Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms
О сюжете Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms
- Действия Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms начинаются сразу после событий предыдущего анимационного фильма, вышедшего в прошлом году. По сюжету Шао Кан вынуждает Рейдена и его бойцов принять участие в новом турнире, где будет решена судьба миров.
- В то же время Скорпион пытается предотвратить воскрешение Единой Сущности, которая может положить конец всей вселенной.
Предыдущим мультфильм, под названием Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge вышел в апреле 2020 года и был тепло встречен фанатами серии. Прочитать наш обзор анимационной ленты можно здесь.