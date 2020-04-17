Литры крови и ниндзя из ада. Рецензия на фильм Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge

Фильмы по играм – еще один способ развлечься на самоизоляции во время пандемии COVID-19. Но так уж случилось, что зачастую экранизации игр – это проходные или вовсе отвратительные творения. По какой-то тайной причине режиссеры не могут нормально адаптировать интерактивные произведения и перенести их на малые и большие экраны. Зато с анимационными фильмами дела обстоят лучше, ведь в свое время на свет вышли неплохие мультфильмы по франшизам Dead Space, Resident Evil и Final Fantasy. А вот с Mortal Kombat не сложилось, хотя, казалось бы, вселенная располагает к созданию произведений такого формата.

В прошлом знаменитую серию файтингов экранизировал режиссер Пол У. С. Андерсон. Его «Смертельная битва» даже обзавелась сиквелом, который чудесным образом оказался хуже проходного оригинала. Наряду с этим, по MK сняли мультсериал «Смертельная битва: Защитники Земли», который получился весьма неплохим творением. Он погружал во вселенную за счет присутствия множества известных персонажей и локаций, однако ограниченность технологий 1996 года давала о себе знать. Бои выглядели скудно, а зрелищной хореографией в картине даже не пахло, хотя за ее создание отвечал сам Эд Бун — один из главных создателей франшизы.

И вот в начале 2020 года студия Warner Bros. Animation анонсировала новое произведение во вселенной МК — Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge или «Легенды Смертельной битвы: Месть Скорпиона». Режиссером картины назначили Итана Сполдинга, отметившегося созданием мультфильма «Бэтмен: Нападение на Аркхэм», а сценарий доверили написать Джереми Адамсу. Авторы, по правде говоря, не самые известные, зато надежду вселял Эд Бун на должности творческого консультанта и рейтинг «только для взрослых 18+». Поклонники Mortal Kombat жаждали увидеть жестокое произведение с фирменными чертами серии. И на этой неделе их мечта сбылась – состоялся релиз Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Но получили ли фанаты то, чего хотели? Сейчас и узнаем.

Get over here!

В Scorpion’s Revenge рассказывается классическая история из вселенной Mortal Kombat, но со смещением акцентов. Вступление демонстрирует, как клан Лин Куэй во главе с ледяным ниндзя Саб-Зиро напал на членов семейства Ширай Рю. Лидер последних, Ханзо Хасаши, отсутствовал в родном поселении, поэтому не смог помешать убийству своей жены. Вернувшись, он начал сражаться с агрессорами, но из-за численного превосходства и мощи Саб-Зиро предводитель Ширай Рю потерпел поражение. На его глазах убили сына, а потом и самого Хасаши отправили в Преисподнюю — одно из шести царств (миров) в Mortal Kombat.

Здесь следует кратко обозначить, какие законы существуют в этой игровой вселенной. Всем насущным в ней руководят Старшие Боги, обладающие почти безграничной мощью. Из их числа назначаются хранители — по одному на каждый мир. Они наводят порядок в царствах, за которые отвечают, и пытаются защитить эти земли от любых напастей. Однако Старшие Боги решили ограничить свою власть в управлении вселенной, поэтому создали турнир «Смертельная битва». Каждый год на нем собираются бойцы из разных царств, чтобы помериться силами. Если в течение десяти лет победу одерживает одна сторона, то такой мир получает право вторгнуться на земли побежденных и завоевать их. Описанным методом Старшие Боги постарались урегулировать отношения между противоборствующими фракциями, ограничив свое влияние. Хранители лишь выбирают бойцов из каждого царства, но сами драться не могут — это священный закон, который нельзя нарушать.

В Scorpion’s Revenge показывается период, когда наступило время очередной «Смертельной битвы». Она очень важна для Земного Царства, ведь Внешний Мир одержал победу девять раз подряд. Еще одно поражение, и Шао Кан получит возможность расширить территорию своей империи. Лорд Рейден, выступающий хранителем Земного Царства, старается этого не допустить и вызывает лучших бойцов на грядущий турнир. А что же Ханзо Хасаши? Он в это время знакомится с одним колдуном, отказывается от своего имени и превращается в любимца публики, Скорпиона. Авторам Scorpion’s Revenge удалось хорошо отобразить характер и мотивацию персонажа. Получился мстительный и разгневанный главный герой, который даже после всех свалившихся на него тягот не лишился здравого рассудка.

Остров Шанг Цунга, я иду!

Кроме Хасаши, в сюжете фигурирует много других знакомых фанатам Mortal Kombat персонажей. В список входят уже упомянутый Рейден, Лю Кан, Соня Блейд, Джонни Кейдж и прочие. Основные персонажи получились вполне каноничными, а вот второстепенные появляются в кадре лишь на несколько мгновений. Эти встречи выступают своеобразным фан-контентом для поклонников игровой серии МК, поэтому о них рассказывать не стоит. О диалогах тоже не получится подолгу говорить, так как они в большинстве случаев состоят из пафосных фраз, брутальных угроз или шуток, если в разговоре участвует Джонни Кейдж. Его образ, кстати, отлично разбавляет нарочито серьезную атмосферу в Scorpion’s Revenge. За нее авторам анимационного фильма следует поставить отдельный плюс.

Они выделили такие главные черты Mortal Kombat, как пафос, жестокость, зрелищность, и воплотили их в своем творении. В результате при просмотре сразу понимаешь, в какую вселенную попал. Можно даже закрыть глаза, прислушаться к актерам озвучивания и станет понятно, что на экране сейчас идет произведение по мотивам «Смертельной битвы». Чего только стоит голос Патрика Зейтца, который примерил образ Скорпиона и в Scorpion’s Revenge, и в Mortal Kombat X.

Если вернуться к общему сюжету, то он немного отличается от классической истории. Авторы анимационного фильма переписали второстепенные события, но ключевые моменты оставили без изменений. Например, Лю Кан, Соня и Джонни участвуют в турнире, но дерутся против совершенно других соперников. Скорпион не принимает упомянутых персонажей за врагов, так как четко следует по пути мести, а воины Земного Царства ему ничего плохого не сделали. Джексон Бриггс (Джакс) же фигурирует в истории еще с человеческими, а не механическими руками. В то же время исход турнира вполне каноничен, сражение между Скорпионом и Саб-Зиро тоже никуда не делось, а финал повествования приводит к тем же событиям, что и в классическом сюжете. Сценарий переделали еще и для более частых появлений Ханзо Хасаши на экране. По итогу, сюжет выглядит свежо, радует соблюдением канонов по всем фронтам, еще и обладает низким порогом вхождения. Новичкам хоть и скомкано, но все же расскажут об основных принципах вселенной Mortal Kombat.

Утопая в крови

Но ведь MK это в первую очередь зрелищные сражения и уже во вторую пафосные истории. С этим аспектом у мультфильма тоже полный порядок – битвы выглядят невероятно сочно. Угловатая стилистика с местами приглушенными цветами отлично подходит для передачи всей жестокости Mortal Kombat. Ее создатели анимационного фильма как раз не стали избегать — расчленения и кровь присутствуют почти в каждом эпизоде. В сражениях отрезают пальцы и головы, отрубают конечности, ломают кости, пробивают черепа и так далее. Все это сопровождается качественными звуковыми эффектами, подчеркивающими боль, которую только что испытал пострадавший персонаж. А главной особенностью Scorpion’s Revenge стали кадры с рентгеном – подробной демонстрацией пробитых и переломанных костей после особенно сильного удара. Такая механика реализована в Mortal Kombat 11, и ее отлично адаптировали под формат анимационного фильма.

Хореография боев тоже не вызывает вопросов — персонажи двигаются зрелищно, выполняют большое количество разнообразных ударов и используют свои фирменные приемы. Например, Скорпион повсеместно телепортируется и резкими бросками шэнбяо продырявливает головы врагов. Соня в один момент продемонстрирует мастерство в обращении с удавкой, а Лю Кан покажет силу огня и велосипедный удар. Иногда в сражениях показывают элементы фаталити, в том числе вырванный вместе с черепом хребет, сожжение заживо и так далее.

Единственной проблемой сражений можно назвать скоротечность. За 80 минут хронометража зрители увидят больше двух десятков боев, и некоторые из них заканчиваются очень быстро. От отдельных персонажей ожидаешь увидеть больше мастерства, а они умирают как-то слишком банально, если так можно выразиться. И раз уж затронули минусы, следует вспомнить наличие нескольких шаблонных моментов в битвах и перегибы в образе Джонни Кейджа. Персонаж превратился из самовлюбленного актера чуть ли не в шута, которого часто бьет Соня Блейд, причем по больным местам. Благо в конце он показал свои умения и спас будущую жену от смерти.

Стоит ли смотреть

Подытоживая все вышесказанное, хочется смело порекомендовать Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge всем поклонникам вселенной и тем зрителям, которые просто любят зрелищные анимационные боевики. Авторы представили интерпретированную классическую историю с бесконечно крутым главным героем. Они не стали сглаживать углы и сохранили каноничную жестокость игровой серии «Смертельная битва». Литры крови хлещут в камеру, а отрезанные конечности разлетаются в разные стороны. Не подкачала и хореография боев, в которых персонажи демонстрируют фирменные приемы и мощные удары, заканчивающиеся рентгеном. Единственным хоть сколько-то весомым минусом Scorpion's Revenge можно назвать скоротечность драк. Некоторые сильные второстепенные персонажи должны были проявить больше мастерства, но умерли слишком быстро. Однако этот недостаток не омрачит просмотр свежей анимационной экранизации культового файтинга Mortal Kombat.

Не скучайте на карантине!

Назар Степорук