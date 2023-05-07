Даже если проект существует, информации о нем пока нет.

В стенах Warner Bros. может разрабатываться новая игра про Супермена. На существование такого проекта намекнул генеральный директор компании Дэвид Заслав во время публикации финансового отчета за первый квартал 2023 года.

Руководитель упомянул обширное портфолио интеллектуальной собственности Warner Bros., на основе которой можно создавать произведения разных форматов. Сюда относятся и игры наподобие Hogwarts Legacy. По словам Заслава, свежая экшен-RPG по "Гарри Поттеру" смогла привлечь в свой мир множество людей, что стало залогом успеха. С февраля проект разошелся тиражом 15 миллионов копий и принес более $1 миллиарда дохода.

Гендиректор считает, что такой подход возможен и с другими франшизами, включая произведения про Супермена. Заслав упомянул грядущий фильм "Супермен: Наследие" от Джеймса Ганна и заявил, мол, игры способны стать "промежуточным звеном" при запуске новой картины или шоу.

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"Возможно, в ближайшие пару лет мы выпустим фильм о Супермене, и.… люди будут проводить больше времени, [увлекаясь франшизой], и будет больше экономических показателей, люди просто будут проводить время в мире и вселенной Супермена", — сказал Заслав.

Из слов руководителя напрашивается вывод, что игра про Супермена как минимум обсуждается. Но пока непонятно, идет ли разработка, и какая студия занимается проектом.

Новая игра про Супермена

До анонса Suicide Squad: Kill the Justice League витало много слухов о том, что Rocksteady Studios трудится над проектом про Супермена. Правда, супергерой в роли антагониста все же появится в игре.

Интерактивные развлечения об уроженце Криптона не выходили с 2006 года. Но зато Супермена добавляли в разные проекты во вселенной комиксов DC, например, в серию фантингов Injustice.

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