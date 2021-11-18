Warner Bros. анонсировала бесплатную игру Multiversus / фото GamingBolt
Warner Bros. Games и Player First Games анонсировали условно-бесплатную игру Multiversus. Это файтинг в духе популярного эксклюзива Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate. Он выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.
Список бойцов / фото Warner Bros.
В проекте реализованы сражения "1 на 1" и "2 на 2". Будут как обычные драки, так и соревновательный режим. Пока что известно о тринадцати бойцах из разных вселенных Warner Bros., которые появятся в Multiversus на старте. Вот их перечень:
- Арья Старк;
- Бэтмен;
- Багз Банни;
- Финн;
- Гарнет;
- Харли Квинн;
- Джейк;
- Рейндог;
- Шегги;
- Стивен;
- Супермен;
- Том и Джерри;
- Чудо-женщина.
Дебютный трейлер Multiversus
Что еще известно о Multiversus
- Внешний облик бойцов можно будет настраивать с помощью косметических предметов. Наверняка на них придется тратить реальные деньги, на что намекает условно-бесплатная модель распространения игры.
- Новых героев будут добавлять в каждом сезоне. Каких именно, пока неизвестно.
- До релиза Player First Games планирует провести несколько тестирований Multiversus. Записаться на них можно по ссылке.