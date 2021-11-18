Это будет файтинг в духе Super Smash Bros. Ultimate.

Warner Bros. Games и Player First Games анонсировали условно-бесплатную игру Multiversus. Это файтинг в духе популярного эксклюзива Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate. Он выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

В проекте реализованы сражения "1 на 1" и "2 на 2". Будут как обычные драки, так и соревновательный режим. Пока что известно о тринадцати бойцах из разных вселенных Warner Bros., которые появятся в Multiversus на старте. Вот их перечень:

Арья Старк;

Бэтмен;

Багз Банни;

Финн;

Гарнет;

Харли Квинн;

Джейк;

Рейндог;

Шегги;

Стивен;

Супермен;

Том и Джерри;

Чудо-женщина.

Дебютный трейлер Multiversus

Что еще известно о Multiversus

Внешний облик бойцов можно будет настраивать с помощью косметических предметов. Наверняка на них придется тратить реальные деньги, на что намекает условно-бесплатная модель распространения игры.

Новых героев будут добавлять в каждом сезоне. Каких именно, пока неизвестно.

До релиза Player First Games планирует провести несколько тестирований Multiversus. Записаться на них можно по ссылке.

Автор: Назар Степорук