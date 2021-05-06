За прошедший год выручка компании составила $16,5 миллиарда.

За четыре года с момента запуска Nintedo продала более 84,5 миллиона консолей Switch, как гибридных, так и Lite-версий.

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Об этом компания сообщила в своем отчете за четвертый квартал прошедшего финансового года, который закончился 31 марта 2021-го.

За прошлый год для Switch было продано 230 миллионов копий игр.

Выручка Nintendo за год составила $16,5 миллиарда, а операционная прибыль – $6,04 миллиарда. Для сравнения, выручка PlayStation за аналогичный период составила $25 миллиардов, что является рекордом для игровой индустрии.

К концу текущего финансового года, который продлится до 31 марта 2022-го, компания планирует продать еще 25,5 миллиона консолей Switch. Также Nintendo обновила данные о продажах своих игр.

Продажи эксклюзивов Nintendo Switch по состоянию на 31 марта 2021 года

Mario Kart 8 Deluxe – 35,3 млн копий;

Animal Crossing: New Horizons – 32,6 млн копий;

Super Smash Bros. Ultimate – 23,8 млн копий;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 22,2 млн копий;

Pokemon Sword & Shield – 21,1 млн копий;

Super Mario Odyssey – 20,8 млн копий;

Super Mario Party – 14,7 млн копий;

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13,2 млн копий;

Splatoon 2 – 12,2 млн копий;

New Super Mario Bros. U Deluxe – 10,4 млн копий;

Ring Fit Adventure – 10,11 млн копий;

Luigi’s Mansion 3 – 9,59 млн копий.

Кроме того, сегодня компания анонсировала Game Builder Garage – конструктор с доступными инструментами для создания игр. В Nintendo обещают, что он будет поддерживать не только оригинальные контроллеры, но и компьютерную мышь. Релиз Game Builder Garage состоится 6 июня.

Трейлер Game Builder Garage

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Автор: Сергей Коршунов