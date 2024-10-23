История Space Marine продолжится в рамках антологии Secret Level от Amazon Prime.

Недавно мы рассказывали, что разработчики Warhammer 40K: Space Marine 2, которая вышла буквально месяц назад, уже планируют сиквел. Однако оказывается, что продолжение выйдет намного раньше, чем все думали.

Games Workshop, владельцы прав на франшизу Warhammer, заявили, что будущий мультфильм по вселенной в антологии Secret Level станет прямым продолжением Space Marine 2.

За серию во вселенной Warhammer 40K отвечает Дейв Вилсон, автор культового трейлера для Warhammer 40K: Dawn Of War, стратегии в реальном времени, вышедшей в 2006 году.

Видео дня

Warhammer 40K: Space Marine 2 вышел в сентябре этого года. На релизе проект занял 2-ю строчку в Steam cреди самых популярных игр. Недавно мы рассказывали о крупном патче для игры, в котором разработчики изменили политику по пользовательским модам. Sabre и Focus не против модификаций в PvE режимах игры, но будут банить пользователей, которые используют их в PvP, чтобы не наплодить читеров.

Также недавно стало известно, что съёмки второго сезона сериала по Fallout начнутся уже в ноябре, об этом заявила одна из актрис, которая играет в ленте. Если производство пойдёт по тому же циклу, что и первый сезон, то продолжение можно ожидать к 2026 году.

Немного о Secret Level

Secret Level - анимационная антология короткометражек от создателей Love, Death and Robots. В этот раз все фильмы станут адаптацией видеоигр. Уже известно о экранизациях God of War, Armored Core, Warhammer и Sifu. Кроме того, в проекте примут участие знаменитые актёры, например Киану Ривз и Арнольд Шварценеггер. Сериал выйдет 10 декабря на стриминговой платформе Amazon Prime.

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