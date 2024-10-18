Но в то же время, в последнем обновление был введён запрет на моды в PvP режиме.

Издатель Warhammer 40K: Space Marine 2 заявил, что не возражает против моддинга в PvE режиме, но признал, что с выходом последнего обновления ужесточил контроль над модами в PvP.

Недавно Focus Entertainment и Saber Interactive выпустили обновление 4.0 для Space Marine 2. Официально обновление добавило новую PvE-карту, нового врага - Тиранидов, и новый режим сложности Lethal. Однако был и скрытый элемент: изменение шифрования файлов игры для блокировки моддинга в PvP режиме Eternal War.

С момента выхода Space Marine 2 в сентябре PvP режим страдал от читеров. Некоторые игроки нарушали ограничения классов и использовали оружие, которое не было предназначено для их персонажей, нарушая баланс игры.

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Хотя обновление 4.0 не содержало информации о мерах против моддинга, IGN подтвердили, что изменения были направлены на борьбу с модами в PvP. Модификации в PvP кажутся бессмысленными, так как режим не предполагает рейтинговых матчей или вознаграждений. Eternal War - это простой режим, где лоялисты и предатели сражаются ради веселья, без особых призов.

Однако обновление также осложнило моддинг в PvE-режиме Operations, где игроки проходят карты, сражаясь с Тиранидами или Хаоситами. Несмотря на это, сообщество моддеров уже нашло способ вернуть моды в PvE, хотя признают, что это временное решение.

Сильвен Ле Ру, старший бренд-менеджер Focus, также отметил, что компания не имеет возражений против моддинга в PvE, так как этот режим не является соревновательным. Если игроки хотят добавлять себе редкое оружие для кооперативных миссий, это их личный выбор.

Недавно мы рассказывали о сюжетной модификации для Ведьмака 3. Умелец сделал модификацию, которая рассказывает об одном из приключений Геральта, которое произошло ещё до событий книг и игр. Разработчик с нуля создал королевство Цинтра, которое игрок сможет исследовать.

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