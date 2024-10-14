В одном из Telegram-каналов произошла утечка трейлера новой анимационной антологии Secret Level, созданной авторами сериала Любовь, смерть и роботы. Проект включает адаптации по мотивам таких игр, как Armored Core, God of War и Warhammer 40,000.
Особое внимание привлекло объявление основных актёров озвучки антологии. Среди них звёзды мирового уровня, включая Киану Ривза, Арнольда Шварценеггера, Кевина Харта, также в проекте поучаствовал сын Шварца Патрик.
Интересно то, что Киану Ривз не только озвучил персонажа в эпизоде по Armored Core, но и подарил ему свою внешность.
Список актёров озвучки Secret Level
- Киану Ривз
- Арнольд Шварценеггер
- Патрик Шварценеггер
- Кевин Харт
- Хэвен Харт
- Темуэра Моррисон
- Ариана Гринблатт
- Эмили Суоллоу
- Гэбриел Луна
- Рики Уиттл
- Мерл Дэндридж
- Клаудия Думит
- Адевале Акинойе-Агбаже
- Клайв Стэнден
- Майкл Бич
Все 15 эпизодов антологии Secret Level запланированы к выходу 10 декабря на платформе Amazon Prime Video. Вся анимация в проекте выполнена на движке Unreal Engine 5. Предыдущие работы авторов Любовь, смерть и роботы получили высокие оценки за инновационный подход к анимации и глубокое повествование.
Также напомним, что в кинотеатрах США покажут необычную адаптацию Гамлета Шекспира, снятую полностью в GTA Online. Ленту уже прокатывают по кинофестивалям, где она получает хвалебные отзывы от критиков.