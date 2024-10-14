Киану Ривз сыграет в Secret Level / Фото - Amazon

В одном из Telegram-каналов произошла утечка трейлера новой анимационной антологии Secret Level, созданной авторами сериала Любовь, смерть и роботы. Проект включает адаптации по мотивам таких игр, как Armored Core, God of War и Warhammer 40,000.

Особое внимание привлекло объявление основных актёров озвучки антологии. Среди них звёзды мирового уровня, включая Киану Ривза, Арнольда Шварценеггера, Кевина Харта, также в проекте поучаствовал сын Шварца Патрик.

Интересно то, что Киану Ривз не только озвучил персонажа в эпизоде по Armored Core, но и подарил ему свою внешность.

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Список актёров озвучки Secret Level

  • Киану Ривз
  • Арнольд Шварценеггер
  • Патрик Шварценеггер
  • Кевин Харт
  • Хэвен Харт
  • Темуэра Моррисон
  • Ариана Гринблатт
  • Эмили Суоллоу
  • Гэбриел Луна
  • Рики Уиттл
  • Мерл Дэндридж
  • Клаудия Думит
  • Адевале Акинойе-Агбаже
  • Клайв Стэнден
  • Майкл Бич

Все 15 эпизодов антологии Secret Level запланированы к выходу 10 декабря на платформе Amazon Prime Video. Вся анимация в проекте выполнена на движке Unreal Engine 5. Предыдущие работы авторов Любовь, смерть и роботы получили высокие оценки за инновационный подход к анимации и глубокое повествование.

Также напомним, что в кинотеатрах США покажут необычную адаптацию Гамлета Шекспира, снятую полностью в GTA Online. Ленту уже прокатывают по кинофестивалям, где она получает хвалебные отзывы от критиков.

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