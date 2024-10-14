Производством занимаются авторы Любовь, смерть и роботы.

В одном из Telegram-каналов произошла утечка трейлера новой анимационной антологии Secret Level, созданной авторами сериала Любовь, смерть и роботы. Проект включает адаптации по мотивам таких игр, как Armored Core, God of War и Warhammer 40,000.

Особое внимание привлекло объявление основных актёров озвучки антологии. Среди них звёзды мирового уровня, включая Киану Ривза, Арнольда Шварценеггера, Кевина Харта, также в проекте поучаствовал сын Шварца Патрик.

Интересно то, что Киану Ривз не только озвучил персонажа в эпизоде по Armored Core, но и подарил ему свою внешность.

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Список актёров озвучки Secret Level

Киану Ривз

Арнольд Шварценеггер

Патрик Шварценеггер

Кевин Харт

Хэвен Харт

Темуэра Моррисон

Ариана Гринблатт

Эмили Суоллоу

Гэбриел Луна

Рики Уиттл

Мерл Дэндридж

Клаудия Думит

Адевале Акинойе-Агбаже

Клайв Стэнден

Майкл Бич

Все 15 эпизодов антологии Secret Level запланированы к выходу 10 декабря на платформе Amazon Prime Video. Вся анимация в проекте выполнена на движке Unreal Engine 5. Предыдущие работы авторов Любовь, смерть и роботы получили высокие оценки за инновационный подход к анимации и глубокое повествование.

Также напомним, что в кинотеатрах США покажут необычную адаптацию Гамлета Шекспира, снятую полностью в GTA Online. Ленту уже прокатывают по кинофестивалям, где она получает хвалебные отзывы от критиков.

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