Среди 8 миллионов украинских "танкистов" есть такие, кто все еще сидит на Windows 2000, а есть и "рекордсмен", в компьютере которого 256 ГБ ОЗУ.

Создатели командной онлайн-игры World of Tanks провели исследование и рассказали, на каких компьютерах чаще всего играют украинские "танкисты".

Согласно данным Wargaming, в Украине 8 миллионов игроков World of Tanks. Разработчики изучили данные об игровом оборудовании всех украинских "танкистов" за период в один месяц, которые автоматически считываются при входе в игру, и проанализировали их по основным параметрам: времени регистрации и уровню навыка в игре, а также определили самые распространенные и редкие экземпляры "железа".

Двое из трех игроков в World of Tanks предпочитают играть на стационарных ПК.

Каждый третий украинский "танкист" играет в WoT на ноутбуке.

Среднестатистические параметры компьютера украинского игрока в World of Tanks выглядят следующим образом:

8 ГБ ОЗУ;

2 ГБ видеопамяти;

Разрешение экрана 1920 на 1080;

Среднее значение пинга — 47.

При этом среди отечественных пользователей есть и рекордсмены. Так почти 6 тысяч "танкистов" из Украины играют в WoT на ПК с объемом оперативной памяти 64 ГБ, а в еще у одного геймера в компьютере установлено 256 ГБ ОЗУ.

На компьютерах украинцев, играющих в World of Tanks, используется больше 1900 разных процессоров. Около 51% аудитории пользуется четырехъядерными процессорами. Самыми популярными моделями стали:

AMD Athlon(TM) II X2 250 Processor;

Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz.

Большая часть игроков в Украине используют различные видеокарты производства компании NVIDIA — 59%.

Самой популярной операционной системой стала Windows 10. Ее использует 61% игроков. На втором месте Windows 7, а на третьем — Windows 8.1. В Wargaming отмечают, что среди украинских геймеров и есть один любитель "старины", который продолжает сидеть на Windows 2000.

Около 60% отечественных "танкистов" выбирают стандартные настройки, дающие повышение производительности за счет уменьшения детализации графики в игре. Также в компании подчеркивают, что новички, пришедшие в игру после 2019 года, по средним параметрам своих ПК практически не уступают "ветеранам", зарегистрированным в игре до 2013 года. Обе группы пользователей предпочитают стандартную графику, а в их ПК в среднем 8 ГБ ОЗУ и 2 ГБ видеопамяти.

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Автор: Сергей Коршунов