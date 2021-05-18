Участники чемпионата «Время танков» получат множество наград, включая мощные игровые ноутбуки.

Студия Wargaming анонсировала международный киберспортивный турнир «Время танков». Он пройдет в онлайн-формате и соберет игроков из разных европейских стран, включая Украину.

Регистрация будет открыта неделю и завершится 23 мая. Авторы призывают украинских «танкистов» принять участие. Так в прошлом году в тройку финалистов турнира вошла команда, капитаном которой был украинец.

После регистрации участников распределят по группам в соответствии с 12 географическими регионами, в которых они будут сражаться, сообщают разработчики.

С 24 по 30 мая игроков ждет командирский зачет. В нем смогут поучаствовать все желающие. Для этого нужно будет играть на танках десятого уровня в случайных боях в течение определенного времени. Также участники командирского зачета получат возможность выполнять специальные боевые задачи и получать за это игровое имущество.

64 лучших игрока, попавшие на первые позиции по количеству заработанного чистого опыта, проведенных боев и суммарного урона, попадут в финал турнира. Каждый из них сможет пригласить в свою команду еще двоих игроков, чтобы сразиться за первенство в групповой стадии. Этот этап пройдет с 5 по 6 июня.

В плей-офф выйдут 32 команды. С 13 по 13 июня они сыграют по системе Single Elimination (навылет). Победит та команда, которая выиграет все матчи стадии плей-офф.

Участников турнира ждет множество наград, среди которых гарнитуры, смарт-часы, мощные игровые ноутбуки и многое другое.

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Автор: Сергей Коршунов