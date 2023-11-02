Акция продлится до 9 ноября, 17:00 по киевскому времени.

Четверг на календаре, а значит для ПК в магазине Epic Games Store бесплатно раздают игры. В этот раз всего одну, зато с впечатляющим рейтингом в 95%.

Ожидалось, что вместе с Turnip Boy Commits Tax Evasion можно будет забрать F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, но этого почему-то не случилось. Акция продлится до вечера 9 ноября. А через неделю будут раздавать Golden Light.

Подробнее о Turnip Boy Commits Tax Evasion:

По жанру, это экшен-адвенчура. Игрок управляет антропоморфной репкой по имени Репчик со склонностью к уклонению от уплаты налогов и созданию проблем.

Помимо всего прочего, в игре есть подземелья с головоломками, врагами и сокровищами, необычные персонажи и вариативность в прохождение.

Когда смотришь на скриншоты и трейлеры, не ожидаешь многого, но в Steam у нее около 7000 отзывов. Игру хвалят 95% поигравших.

Ранее мы рассказывали, что новинка с низкими оценками неожиданно стала самой популярной игрой в Steam. Речь идет о ARK: Survival Evolved, ремейке игры 2015 года на движке Unreal Engine 5. Сейчас пользовательский рейтинг игры составляет всего 53%.

А 6 ноября состоится выход адвенчуры The Invincible от авторов "Ведьмака" и Dying Light. У украинских геймеров будет дополнительная мотивация опробовать новинку – она получит официальную украинскую локализацию.

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