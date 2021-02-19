В ленте расскажут о победе украинских киберспортсменов на турнире IEM Katowice 2020.

Сегодня состоялась презентация дебютного трейлера документальной ленты "NAVI: Рожденные побеждать". Фильм расскажет о победе украинских киберспортсменов на турнире по CS:GO под названием IEM Katowice 2020.

Трейлер "NAVI: Рожденные побеждать"

В съемках принял участие весь состав NAVI по CS:GO, включая снайпера Александра s1mple Костылева и тренера команды – Андрея B1ad3 Городенского.

Премьера документальной ленты, длинной в 48 минут, состоится в марте этого года.

Напомним, что финал турнира IEM Katowice 2020 с призовым фондом в $500 тысяч завершился в Польше в марте прошлого года. В гранд-финале Natus Vincere победила французскую команду G2 Esports со счетом 3:0. NAVI заработала $250 тысяч, а Александр s1mple Костылев был признан лучшим игроком турнира.

К слову такой же титул s1mple получил в январе этого года после победы NAVI на турнире BLAST Premier: Global Final 2020. Там украинские киберспортсмены со счетом 2:0 обыграли четырехкратных победителей различных чемпионатов по Counter-Strike – датскую команду Astralis.

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Автор: Сергей Коршунов